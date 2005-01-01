Футболисты сборных Аргентины и Нидерландов подрались в концовке матча ЧМ-2022
Сборная Аргентины встречается с командой Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.
В самой концовке встречи футболисты сборных подрались. Жёлтые карточки на 89-й минуте получили Леандро Паредес и Стивен Бергёйс.
Счёт в игре 2:1 в пользу аргентинской команды. В составе аргентинской сборной мячи забили Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73-я). Форвард ПСЖ также отметился результативной передачей.
У голландцев отличился Ваут Вегорст (83-я, 90 + 11).
Игра проходит на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Главный арбитр матча — Антонио Лаос из Испании.
Победитель матча встретится в полуфинале 13 декабря с Хорватией, которая немногим ранее взяла верх над Бразилией.
Ранее сообщалось, что Хорватия в серии пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022.