Футболисты сборных Аргентины и Нидерландов подрались в концовке матча ЧМ-2022

Сборная Аргентины встречается с командой Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

В самой концовке встречи футболисты сборных подрались. Жёлтые карточки на 89-й минуте получили Леандро Паредес и Стивен Бергёйс.

Счёт в игре 2:1 в пользу аргентинской команды. В составе аргентинской сборной мячи забили Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73-я). Форвард ПСЖ также отметился результативной передачей.

У голландцев отличился Ваут Вегорст (83-я, 90 + 11).

Игра проходит на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Главный арбитр матча — Антонио Лаос из Испании.

Победитель матча встретится в полуфинале 13 декабря с Хорватией, которая немногим ранее взяла верх над Бразилией.

Ранее сообщалось, что Хорватия в серии пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022.