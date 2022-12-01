Стальные нервы: как Хорватия отыгралась за три минуты до конца овертайма и победила Бразилию по пенальти на ЧМ

Бразилия сенсационно уступила Хорватии и второй раз подряд завершила выступление на стадии 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В основное время пентакампеоны ни разу не сумели огорчить Доминика Ливаковича, а открыли счёт лишь в концовке первого тайма дополнительного времени. Однако на шикарный гол Неймара вице-чемпионы ответили не вытекавшей из логики игры контратакой, которую с передачи Мислава Оршича завершил Бруно Петкович. А уже в серии пенальти победу подопечным Златко Далича принесли спасение голкипера и промах Маркиньоса.

Несмотря на статус действующего вице-чемпиона мира, Хорватии практически не оставляли шансов в противостоянии с Бразилией. Те же букмекеры охотнее верили в то, что Марокко сумеет преподнести ещё одну сенсацию и не позволит Португалии пройти в следующий раз, чем в успех подопечных Златко Далича. И это обусловливалось не только неидеальным состоянием «шашечных», но и мощью селесао, демонстрирующих наиболее яркий футбол среди всех участников мундиаля в Катаре.

Можно было предположить, что Далич решит последовать примеру Марокко и «задраить все люки», сделав ставку на игру с низким оборонительным блоком и разящие контратаки. И предпосылки к этому были.

На ЧМ-2022 встречи с участием хорватов дважды завершались нулевой ничьей, а в 1/8 финала они хоть и поразили ворота японцев, но судьбу путёвки определяли в серии пенальти. Однако Лука Модрич и компания удивили и предложили не только агрессивный прессинг, но и неплохой контроль мяча.

Но было опрометчиво ожидать, что возрастные хорваты смогут так поддавливать соперника на протяжении всего матча. Уже к 20-й минуте они немного ослабили хватку и позволили бразильским звёздам чувствовать себя хоть немного, но свободнее. И тем этого оказалось достаточно, чтобы понемногу начать создавать опасные моменты у ворот Доминика Ливаковича. У Винисиуса и Ришарлисона стали проходить стеночки на подступах к штрафной, Неймар пробрался почти к вратарской и покатил по центру, но самоотверженность защитников и хладнокровие голкипера помогали европейцам удерживать ничью.

Несмотря на все старания, до перерыва подопечным Тите не удалось не то что выйти вперёд, но даже организовать хотя бы один 100%-ный момент. Такой вполне мог возникнуть после розыгрыша, назначенного в паре метров от линии штрафной стандарта, но Неймар сработал не лучшим образом, а рикошет от находившегося в стенке футболиста получился неопасным. И в воздухе запахло повторением сюжета матча со Швейцарией, в котором пентакампеоны долго не могли взломать оборону оппонента, а забили лишь в концовке.

То ли Тите нашёл правильные слова в перерыве, то ли сами бразильцы решили включить полные обороты, но уже на первых минутах второго тайма Ливакович дважды вынимал мяч из собственных ворот. Сначала Ришарлисон чуть было не замкнул прострел Эдера Милитао с фланга, а затем в нижний угол пробил Неймар, но голкипер спас свою команду.

Казалось, что Бразилия основательно взялась за дело и в ближайшие минуты сметёт Хорватию с поля, но следующего яркого эпизода пришлось ждать аж 20 минут. К этому моменту Винисиус уже успел отправиться на скамейку, а роль одного из главных креативщиков взял на себя Родриго. Именно после его передачи мяч транзитом через Ришарлисона дошёл до Неймара, но тот вновь не сумел переиграть поймавшего кураж Ливаковича. Не стал палочкой-выручалочкой и Лукас Пакета.

Победу Бразилии в основное время не смогли обеспечить ни вышедшие на замену Антони с Педро Абреу, ни пытавшийся взять на себя игру Милитао. Ливакович совершил восемь сейвов и установил рекорд Хорватии на мундиалях, а матч перешёл в дополнительное время. И если для пентакампеонов это было в диковинку, то для «шашечных» — обычным делом. За последние два первенства планеты они пять раз были вынуждены проводить лишние 30 минут.

В овертайме осада ворот Хорватии продолжилась, но долгое время успеха она не приносила. Деян Ловрен и Йошко Гвардиол практически не ошибались, продолжал творить чудеса Ливакович. А на 103-й минуте Бразилия и вовсе чудом не оказалась в роли догоняющей. Марцело Брозович прорвался в штрафную и пробил в верхний угол, но немного не попал.

Также по теме Во имя Пеле: почему сборная Бразилии должна выиграть чемпионат мира по футболу в Катаре Проблемы со здоровьем Пеле стали одной из главных тем последних дней в мировом футболе. Ухудшение состояния легендарного футболиста...

И спустя пару минут сработала старая футбольная пословица «Не забиваешь ты — забивают тебе». И привёл её в исполнение не кто иной, как Неймар. Начавшийся с двух стеночек с партнёрами слалом в штрафную продолжился обыгрышем вратаря, а завершился 77-м голом за сборную, позволившим ему сравняться с лучшим бомбардиром в истории страны — Пеле. Роковым для Ливаковича стал юбилейный, десятый удар в створ.

Во втором дополнительном тайме Бразилия предстала в несвойственном для себя виде. Игра от обороны, излишняя осторожность и нежелание контратаковать вкупе с несвоевременным пижонством. Поспособствовал этому и Тите, сменивший более атакующего Лукаса Пакета на Фреда. И наказание последовало незамедлительно. Да, отличиться Бруно Петковичу помог рикошет от ноги соперника, но это было неважно. Алисон Бекер хоть и среагировал, но не смог спасти своих партнёров от серии пенальти.

За последние два мундиаля Хорватия обыграла по пенальти Данию, Россию, Англию и Японию. И в противостоянии с Бразилией не стала делать исключение. Ливакович наголову превзошёл Алисона. Вратарь «Ливерпуля» не сумел парировать ни одного удара, в то время как Доминик сам помешал забить Родриго, а ещё дважды угадал направление. Не сумел он это сделать лишь раз, но Маркиньос угодил в штангу и поставил крест на шансах селесао взять шестой титул и порадовать сражающегося за жизнь Пеле.