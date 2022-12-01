Во имя Пеле: почему сборная Бразилии должна выиграть чемпионат мира по футболу в Катаре

Проблемы со здоровьем Пеле стали одной из главных тем последних дней в мировом футболе. Ухудшение состояния легендарного футболиста широко обсуждалось в СМИ, а сборная Бразилии провела акцию в его поддержку после победы над командой Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира. Как нынешняя ситуация влияет на подопечных Тите и способна ли она стать дополнительной мотивацией на пути к титулу — в материале RT.

Чемпионат мира 2022 года выдался достаточно богатым на сюжетные линии. Одни истории уже подошли к логическому концу, другие продолжают развиваться. Если выделившиеся на общем фоне своей политической акцией немцы и отказывавшиеся петь гимн страны иранцы уже покинули мундиаль, то Лионель Месси продолжает поход за первым трофеем и статусом величайшего футболиста Аргентины, а англичане — за первой победой в чемпионате с 1966 года. Однако самая душещипательная глава развивается параллельно сразу в двух странах. В Катаре подопечные Тите сражаются за шестой титул, а тем временем в Бразилии их легендарный соотечественник Пеле борется за свою жизнь.

Значение Эдсона Арантиса ду Насименту для Бразилии сложно переоценить. Он настоящий символ футбола в стране и мире, а с его выступлениями связаны главные успехи «селесао». Достаточно сказать, что при нём команда выиграла три чемпионата мира, а сам нападающий входил в топ-5 лучших бомбардиров на двух из них. И до сих пор он удерживает лидерство по числу голов за сборную, пусть Неймар и дышит ему в спину.

Также по теме Победа в честь Пеле, увольнение Бирхоффа и агрессия Это'О: что окружает ЧМ-2022 в Катаре Сборная Бразилии посвятила Пеле победу в 1/8 финала ЧМ-2022. Главный тренер команды Южной Кореи Паулу Бенту подал в отставку, а Оливер...

Поэтому новости об ухудшении здоровья 82-летнего Короля Футбола стали настоящим потрясением как для Бразилии, так и для всего мира, причём не только футбольного. Насколько известно, в сентябре 2021 года у него выявили опухоль толстой кишки, в связи с чем был назначен курс химиотерапии. Но в последнее время организм Пеле перестал должным образом реагировать на лечение, из-за чего возникли осложнения. Как на днях сообщили в местных СМИ, врачи оказывают лишь паллиативную помощь — помогают справиться с симптомами, но не лечат саму болезнь.

Впоследствии руководство больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу опубликовало официальное заявление, в котором говорится об «улучшении общего состояния» Эдсона, но при этом отмечается, что он содержится в общей комнате и остаётся под наблюдением. О ходе лечения и сроках возможной выписки сказано не было.

И вся эта ситуация не могла не оказать влияние на саму сборную Бразилии, которая сейчас находится на пути к своему шестому титулу чемпиона мира. В 1/8 финала подопечные Тите учинили форменный разгром южнокорейцам, а уже по окончании встречи организовали акцию в поддержку легенды. Неймар и Данило развернули на поле баннер с портретом соотечественника и вместе с партнёрами сделали командное фото. И тем самым лишний раз порадовали Пеле. В разговоре с Globo Esporte тот признался, что пентакампеоны наполнили его день счастьем.

А уже после матча игроки поспешили не только оценить свой успех, но и высказаться о здоровье единственного трёхкратного чемпиона мира. По словам Алисона Бекера, в команде в курсе проблем легенды со здоровьем, молятся о его выздоровлении и ни за что не собираются оставлять одного в эту трудную минуту. В схожей манере выступили и Неймар с Винисиусом. Оба посвятили Пеле победу над Южной Кореей, а нападающий «Реала» также заявил, что ради него сборная постарается выиграть мундиаль.

Безусловно, ухудшение состояния во время чемпионата мира стало потрясением для болельщиков. И сложно представить, в какой атмосфере пройдёт остаток турнира, если один из символов спорта уйдёт из жизни прямо во время его проведения. Строить предположения на этот счёт вряд ли хотят и в оргкомитете ЧМ-2022, и в ФИФА. Из праздника футбола он превратится в траурное событие, а каждая встреча наверняка будет начинаться с минуты молчания. И неизвестно, как всё это отразится на пентакампеонах, которые по сей день считаются главными фаворитами соревнования и демонстрируют самую яркую игру среди всех участников.

Но думать об этом совсем не хочется. Пеле продолжает бороться за жизнь и возможность увидеть очередной триумф своей сборной на мундиале, а его соотечественники жаждут подарить ему возможность насладиться этим моментом. И если говорить о чисто спортивных аспектах, то пока выделить более явного претендента на золото крайне сложно. Да, мощнейшим составом располагают англичане, невероятно сильны испытывающие кадровые проблемы французы, а португальцы выдали не менее яркий спектакль, забив шесть мячей швейцарцам. Да и аргентинцы, хоть и смотрятся довольно посредственно, обладают джокером в рукаве (речь о Месси), способным побить любой козырь соперников.

И хотя бразильцы и без того кажутся предельно заряженными на победу, ситуация с Пеле может стать для них дополнительной мотивацией и поводом всецело сконцентрироваться на достижении цели. Если четыре года назад «селесао» казались не до конца готовыми к триумфу, а скверное физическое состояние Неймара лишь снизило их шансы, то сейчас они представляются однозначными фаворитами.

Также по теме Карнавал в Дохе: как Бразилия за 36 минут разгромила Южную Корею в 1/8 финала ЧМ по футболу Сборная Бразилии не оставила шансов национальной команде Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре....

Нападающий «Пари Сен-Жермен» восстановился после полученного во время турнира повреждения и неплохо проявил себя в матче с Южной Кореей, а его партнёры находятся в феноменальной форме. Ришарлисон уже отметился тремя голами и делит второе место в списке лучших бомбардиров, а Неймар с двумя передачами уступает только Гарри Кейну в топе ассистентов. А ведь есть ещё великолепные Каземиро, Маркиньос, Тьяго Силва и Алисон Бекер, каждый из которых — один из лучших игроков мундиаля на своей позиции.

И пока сложно сказать, кто способен справиться с «селесао» в очном противостоянии. В четвертьфинале Бразилии предстоит встреча с кусачей, но достаточно посредственной Хорватией. В нынешнем состоянии команда Златко Далича не способна удивить, что хорошо было заметно по матчам с Марокко, Японией и Бельгией, в котором за 300 минут был забит всего один мяч.

В следующем раунде их пути пересекутся с Нидерландами или Аргентиной, но по уровню исполнительского мастерства и демонстрируемого футбола их также сложно поставить рядом. Первые в Катаре не похожи сами на себя и вряд ли сумеют сдерживать атакующий порыв пентакампеонов на протяжении долгого времени, а вторые, хоть и взяли верх над пентакампеонами в финале Кубка Америки год назад, очень зависимы от настроения Месси.

Кроме того, нынешняя ситуация способна не только придать сил самим игрокам, но и заставить нейтральных болельщиков переживать именно за «селесао». Насколько значим фактор домашних трибун в современном футболе, лишний раз напоминать не приходится, а значит, победа во имя Пеле — уже не просто красивый спектакль для своих, а жизненная драма на глазах у всех с неизбежными слезами в финале вне зависимости от того, каким он будет.