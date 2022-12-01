Футболисты сборной Бразилии поддержали Пеле после матча 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей

Футболисты сборной Бразилии выразили поддержку Пеле после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с командой Южной Кореи.

29 ноября 82-летний бразилец был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки. 2 декабря врачи сообщили, что у него выявлена респираторная инфекция.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Голами в составе Бразилии отметились Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я). У Южной Кореи мяч забил Пэк Сын Хо (76-я).

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее Бразилия забила четыре гола в матче плей-офф ЧМ впервые с 1998 года.