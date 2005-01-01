Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Южной Кореи (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

Таким образом, Бразилия забила четыре гола в матче плей-офф ЧМ впервые с 1998 года.

В составе Бразилии мячи забили Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я).

Впервые бразильцам удалось забить четыре мяча в игре с Чили (4:1) на мундиале в 1998 году.

Ранее Бразилия стала первой сборной в истории, задействовавшей всех игроков на ЧМ.