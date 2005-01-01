Тите использовал каждого из 26 игроков Бразилии на ЧМ-2022 — это рекорд мундиалей

26 игроков из заявки сборной Бразилии сыграли на чемпионате мира 2022 года.

На 80-й минуте матча 1/8 финала главный тренер бразильской сборной Тите заменил вратаря Алисона Бекера на голкипера Вевертона, который стал 26-м игроком из заявки, сыгравшим на турнире в Катаре.

Таким образом, это рекорд чемпионатов мира по количеству сыгравших футболистов за одну сборную.

Ранее сообщалось, что Бразилия во второй раз в истории забила четыре мяча в первом тайме матча ЧМ.