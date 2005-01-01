Сборная Бразилии во второй раз в истории забила четыре мяча в первом тайме матча ЧМ

Сборная Бразилии обыгрывает команду Южной Кореи (4:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.

Таким образом, Бразилия второй раз в истории забила четыре гола в первом тайме матча чемпионата мира.

В составе Бразилии мячи забили Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я).

Впервые бразильцам удалось забить четыре мяча в игре с Мексикой на мундиале в 1954 году.

Ранее Бразилия установила рекорд по количеству сыгранных матчей на ЧМ по футболу.