Сборная Бразилии во второй раз в истории забила четыре мяча в первом тайме матча ЧМ
Сборная Бразилии обыгрывает команду Южной Кореи (4:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.
Таким образом, Бразилия второй раз в истории забила четыре гола в первом тайме матча чемпионата мира.
В составе Бразилии мячи забили Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я).
Впервые бразильцам удалось забить четыре мяча в игре с Мексикой на мундиале в 1954 году.
Ранее Бразилия установила рекорд по количеству сыгранных матчей на ЧМ по футболу.