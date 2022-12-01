Бразилия установила рекорд по количеству сыгранных матчей на ЧМ по футболу

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с командой Южной Кореи стал для сборной Бразилии 113-м на мировых первенствах.

Таким образом, Бразилия установила рекорд по количеству сыгранных встреч на мундиалях.

Ранее бразильская сборная делила первое место по данному показателю с командой Германии — по 112 игр.

При этом Бразилия является единственной сборной, игравшей на всех чемпионатах мира, одержав на них 75 побед.

Ранее сообщалось, что Винисиус вывел Бразилию вперёд в матче с Южной Кореей.