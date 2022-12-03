Пеле диагностировали респираторную инфекцию

Врачи больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу рассказали о состоянии легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Медицинская бригада диагностировала у Пеле респираторную инфекцию, которую лечат антибиотиками. Реакция Пеле была адекватной, и он остаётся в стандартной палате в стабильном состоянии. Здоровье Пеле показывает общее улучшение. Он останется в больнице в ближайшие дни для продолжения лечения», — говорится в заявлении больницы.

Напомним, что 82-летний бразилец был госпитализирован 29 ноября.

Пеле с 77 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он становился чемпионом мира в 1958, 1962 и в 1970 годах.

Ранее сообщалось, что у Пеле выявлены бронхопневмония и отёк тела.