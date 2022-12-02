ESPN: у Пеле выявлены бронхопневмония и отёк кожи

У легендарного форварда сборной Бразилии Пеле выявлена бронхопневмония.

82-летний экс-футболист был госпитализирован в Сан-Паулу для регулирования приёма лекарств, которые помогает ему в борьбе с опухолью толстой кишки, однако по результатам анализов Пеле была поставлена бронхопневмония, отёк кожи и декомпенсированная сердечная недостаточность, сообщает ESPN.

В августе 2021 года 81-летний Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После этого легендарный футболист проходил курс восстановления в клинике Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Ранее врачи подтвердили, что Пеле находится в стабильном состоянии.