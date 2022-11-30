Врачи подтвердили, что Пеле находится в стабильном состоянии

В частной клинике в Сан-Паулу рассказали о состоянии здоровья трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

«Бывший футболист полностью контролирует свои жизненные функции, его клиническое состояние стабильно», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу больницы.

Уточняется, что после медицинского осмотра Пеле отвезли в обычную палату, госпитализации в реанимационное отделение или отделение полуинтенсивной терапии не потребовалось.

Напомним, что в августе 2021 года 81-летний Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После этого легендарный футболист проходил курс восстановления в клинике Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Ранее Пеле высказался о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира — 2022 в Катаре.