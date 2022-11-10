Пеле: не терпится добавить шестую звезду сборной Бразилии

Легендарный бразильский нападающий Пеле высказался о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«В последний раз, когда я носил футболку сборной Бразилии, мы имели три звезды над гербом. Теперь у нас их пять. Мне не терпится добавить шестую звезду», — написал Пеле в своих социальных сетях.

Напомним, что бывший игрок сборной Бразилии помог команде выиграть чемпионат мира в 1958, 1962 и 1970 годах.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии по футболу Нето раскритиковал главного тренера национальной команды Тите за выбор футболистов на ЧМ-2022.