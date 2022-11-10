Нето: вызов Мартинелли на ЧМ-2022 — это позор и неуважение к футболу

Бывший футболист сборной Бразилии по футболу Нето раскритиковал главного тренера национальной команды Тите за выбор футболистов на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Это позор. Это какая-то шутка! Мне стыдно! И дело не в Дани Алвесе. Что сделал Мартинелли? 33 гола за карьеру. Это позор и неуважение к футболу — вызывать Мартинелли и не вызывать Барбозу. Это неуважение, это самый позорный из всех вызовов», — цитирует Нето The Sun.

По его мнению, не попасть в заявку также должен был нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино отреагировал на свой невызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.