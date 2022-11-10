Узнать больше

Нето: вызов Мартинелли на ЧМ-2022 — это позор и неуважение к футболу

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной Бразилии по футболу Нето раскритиковал главного тренера национальной команды Тите за выбор футболистов на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Нето: вызов Мартинелли на ЧМ-2022 — это позор и неуважение к футболу
  • Gettyimages.ru

«Это позор. Это какая-то шутка! Мне стыдно! И дело не в Дани Алвесе. Что сделал Мартинелли? 33 гола за карьеру. Это позор и неуважение к футболу — вызывать Мартинелли и не вызывать Барбозу. Это неуважение, это самый позорный из всех вызовов», — цитирует Нето The Sun.

По его мнению, не попасть в заявку также должен был нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино отреагировал на свой невызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить