Нето: вызов Мартинелли на ЧМ-2022 — это позор и неуважение к футболу
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«Это позор. Это какая-то шутка! Мне стыдно! И дело не в Дани Алвесе. Что сделал Мартинелли? 33 гола за карьеру. Это позор и неуважение к футболу — вызывать Мартинелли и не вызывать Барбозу. Это неуважение, это самый позорный из всех вызовов», — цитирует Нето The Sun.
По его мнению, не попасть в заявку также должен был нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино отреагировал на свой невызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.