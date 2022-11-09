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Фирмино отреагировал на невызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022

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Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино отреагировал на свой невызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.

«Чемпионат мира — мечта каждого игрока, и я не исключение. Вчера дела сложились не так, как я хотел. Но когда я оглядываюсь назад, то благодарю Бога за то, что позволил мне жить этой мечтой», — написал Фирмино в социальных сетях.

Он также подчеркнул, что для него является честью выступать за национальную команду.

Пресс-служба национальной команды Бразилии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис объяснил, почему бразильские игроки «Зенита» не были вызваны в сборную на ЧМ.

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