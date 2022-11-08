Канчельскис объяснил, почему бразильские игроки «Зенита» не были вызваны в сборную на ЧМ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал невызов бразильских легионеров «Зенита» в национальную команду.

«Почему бразильцы «Зенита» не вызваны в сборную на чемпионат мира? Не соответствуют уровню сборной. Уровень российского футбола и европейского, где играют остальные бразильцы, — совершенно разный. Как раз по этой причине и не вызывают», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) очень низкий.

Пресс-служба национальной команды Бразилии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов. Футболисты «Зенита» в заявку не попали.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на невызов бразильских легионеров «Зенита» в национальную команду.