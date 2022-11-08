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Кавазашвили: в Бразилии не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России

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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал невызов бразильских легионеров «Зенита» в национальную команду.
Кавазашвили: в Бразилии не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России
  • РИА Новости

«Для вызова в сборную игроки должны соответствовать требованиям. В Бразилии они очень высокие. Значит, там не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России. Видимо, их требования совсем пониженные. Не верят, что они смогут играть за основной состав сборной», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По его словам, когда футболист выступает великолепно, то его зовут в сборную из любой команды.

Пресс-служба национальной команды Бразилии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов. Футболисты «Зенита» в заявку не попали.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Кавазашвили прокомментировал информацию о нежелании защитника Айртона возвращаться в московский клуб.

 

 

 

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