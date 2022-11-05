Кавазашвили — о нежелании Айртона возвращаться в «Спартак»: кто будет играть за клуб, который ненавидит?

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о нежелании защитника Айртона возвращаться в московский клуб.

«Если он не хочет, зачем его насильно заставлять? Кто будет играть за клуб, который ненавидит? Для Айртона большие деньги не имеют значения. Значит, он на сегодняшний день или политизированный игрок, или человек, которому важны свои принципы», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Вратарь ответил на вопрос, станет ли уход защитника потерей для красно-белых.

«У «Спартака» многие уходят, а команда играет. Айртон цементировал защиту. Но в последние годы он больше был вольным игроком и часто оставлял свою зону. Я бы столько защитнику не позволял! Обидно только из-за того, что крайних защитников в команде почти нет. Даже среди центральных только Джикия», — сказал он.

В марте «Спартак» отдал 25-летнего бразильца в аренду бразильскому «Фламенго» до конца 2022 года.

В составе «Фламенго» защитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось, что Айртон не хочет возвращаться в Россию.