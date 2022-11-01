Metaratings: Айртон не хочет возвращаться в «Спартак» и намерен выступать в Бразилии

Защитник «Спартака» Лукас Айртон, выступающий на правах аренды за бразильский «Фламенго», не хочет возвращаться в Россию.

В клубе намерены договориться со «Спартаком» об уменьшении суммы выкупа почти в два раза. Если им не удастся прийти к какому-либо соглашению, то 25-летний защитник и его агент Карлос Лейта будут рассматривать другие варианты в Бразилии, сообщает Metaratings.ru.

Футболист перешёл в бразильский клуб на правах аренды до лета 2022 года.

Напомним, что 24-летний защитник в сезоне-2021/22 РПЛ принял участие в 28 матчах и записал на свой счёт один мяч и одну результативную передачу.

В текущем сезоне Айртон провёл за «Фламенго» 27 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло сообщил о тренировках игрока во время дисквалификации.