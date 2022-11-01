Агент Бальде признался, что впечатлён участием «Спартака» в жизни форварда

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло сообщил о тренировках игрока во время дисквалификации.

«Бальде скоро вернётся в команду! Сейчас он проводит собственные тренировки. Невероятная помощь и организация со стороны «Спартака». Я очень впечатлён» — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

27-летний сенегалец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил до 5 декабря 2022 года.

В нынешнем сезоне Бальде принял участие в одном матче за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Ранее Андрей Федун заявил, что доволен вторым местом «Спартака» по итогу первой части сезона РПЛ.