Андрей Федун заявил, что доволен вторым местом «Спартака» по итогу первой части сезона РПЛ

Андрей Федун, брат бывшего председателя совета директоров «Спартака», оценил выступления красно-белых в нынешнем сезоне.

«Я как болельщик «Спартака» крайне доволен игрой и результатом команды по итогу первой части сезона РПЛ. Я полностью удовлетворён вторым местом», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что вторая половина Российской премьер-лиги (РПЛ) отличается от первой.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил выступления красно-белых в нынешнем сезоне.