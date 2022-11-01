Андрей Федун заявил, что доволен вторым местом «Спартака» по итогу первой части сезона РПЛ
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«Я как болельщик «Спартака» крайне доволен игрой и результатом команды по итогу первой части сезона РПЛ. Я полностью удовлетворён вторым местом», — цитирует Федуна «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что вторая половина Российской премьер-лиги (РПЛ) отличается от первой.
После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.
Ранее бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил выступления красно-белых в нынешнем сезоне.