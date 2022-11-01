Ловчев: «Спартак» не играл так весело и красиво в последние лет 10

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил выступления красно-белых в нынешнем сезоне.

«Спартак» не играл так весело, красиво, интересно для болельщиков в последние лет 10. Команда создаёт много. На игру команды приятно смотреть. Абаскаль что-то такое нашёл в этих футболистах, и нынешняя игра «Спартака» — его заслуга. А ведь это те же самые игроки, что были и при других тренерах, но такого футбола не показывали», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что красно-белые навяжут «Зениту» борьбу за чемпионство в РПЛ.