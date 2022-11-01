Камоцци: «Спартак» может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Если в зимнюю паузу легионеры не покинут «Зенит», то во второй части сезона «Спартаку» будет очень сложно их одолеть. Да, трудно, но красно-белые смогут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство», — цитирует Камоцци Sport24.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидер — «Зенит» (39 очков).
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