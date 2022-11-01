Каррера: Промеса можно назвать лучшим игроком в первом круге РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) в первом круге.

«В этом сезоне в РПЛ много хороших игроков. Но думаю, Промеса можно назвать лучшим в первом круге», — цитирует Карреру «Спорт-Экпресс».

Напомним, что Промес возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив в первом круге 12 голов. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидер «Зенит» (39 очков).

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