Узнать больше

Каррера: Промеса можно назвать лучшим игроком в первом круге РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) в первом круге.
Каррера: Промеса можно назвать лучшим игроком в первом круге РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В этом сезоне в РПЛ много хороших игроков. Но думаю, Промеса можно назвать лучшим в первом круге», — цитирует Карреру «Спорт-Экпресс».

Напомним, что Промес возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив в первом круге 12 голов. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидер «Зенит» (39 очков).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал об отношении к московскому клубу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить