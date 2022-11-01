Ваноли: навсегда останусь спартаковским фанатом

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о своём отношении к московскому клубу.

«Мне повезло поработать и достичь результата с такой командой, как «Спартак». Его болельщики очень схожи с моим характером. Навсегда останусь спартаковским фанатом!» — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Напомним, что итальянский специалист возглавил команду в декабре 2021 года, а в июне 2022 покинул её. Под его руководством «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в финале «Динамо».

На посту главного тренера красно-белых Ваноли сменил 33-летний Гильермо Абаскаль.

Ранее Вячеслав Колосков включил Георгия Джикию в число самых ярких футболистов первой части сезона РПЛ.