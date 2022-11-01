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Колосков включил Джикию в число самых ярких футболистов первой части сезона РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, какие футболисты произвели на него наибольшее впечатление в первой части национального чемпионата сезона-2022/23.

«Выделил бы Джикию и Смолова. Можно ещё отметить Малкома. С моей точки зрения, эти три игрока оказались наиболее яркими в первой части сезона РПЛ», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Малком в чемпионате России сезона-2022/23 за «Зенит» забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. На счету форварда «Динамо» Фёдора Смолова семь голов и два паса. В активе защитника «Спартака» Георгия Джикии один результативный пас, его средняя оценка за матч 6,54.

«Зенит» с 39 очками лидирует в чемпионате. «Спартак» с 32 очками располагается на второй позиции. «Динамо» (26) занимает пятую строчку.

Ранее Георгий Джикия назвал печальным известие, что следующий домашний матч «Спартака» пройдёт с Fan ID.

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