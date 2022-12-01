Карнавал в Дохе: как Бразилия за 36 минут разгромила Южную Корею в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Бразилии не оставила шансов национальной команде Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Пентакампеоны выдали ураганный первый тайм и уже к 36-й минуте сняли все вопросы о победителе, четырежды поразив ворота соперника. Винисиус Жуниор положил начало разгрому, замкнув прострел Рафиньи. Неймар уверенно реализовал пенальти. Ришарлисон поставил точку в комбинации, которую сам же начал чеканкой головой. А Лукас Пакета отличился в контратаке, набежав вторым темпом. «Тигры» довольствовались голом престижа в исполнении вышедшего на замену Пэк Сын Хо.

Практически все фавориты получили в соперники по первому раунду плей-офф уступающие в классе сборные и имели возможность спокойно втянуться и подготовиться к четвертьфиналам. Не стала исключением и Бразилия, которой предстояло встретиться с Южной Кореей. «Азиатские тигры» с огромным трудом вышли из группы благодаря вырванной на 91-й минуте победе над Португалией. При этом чемпионы Европы 2016 года заранее гарантировали себе продолжение борьбы, а Фернанду Сантуш поберёг многих лидеров. В двух других матчах корейцы выглядели не столь убедительно: нулевая ничья с Уругваем (0:0) и поражение от Ганы (2:3).

Пожалуй, спасти их могли только кадровые проблемы пентакампеонов. Ещё в первом туре травмы голеностопов получили Данило и Неймар. Разумеется, больше всего болельщиков волновало состояние форварда. Он в субботу принял участие в тренировке и даже сыграл в двусторонке, а после сообщил в соцсетях, что чувствует себя хорошо. На удивление добавила проблем Тите встреча с Камеруном, в которой он, как и Сантуш, предоставил отдых ключевым исполнителям. Но в итоге до конца турнира выбыли Алекс Теллес и Габриэл Жезус. Особенно непростая ситуация у тренера сложилась на левом фланге обороны, где под вопросом было участие сразу двух человек.

В результате ни Теллес, ни Сандро сыграть не смогли, зато восстановился правый защитник Данило, который и занял проблемную позицию. А главное, с первых минут вышел на поле Неймар. Он ожидаемо разместился под выдвинутым на острие Ришарлисоном, а с флангов его поддерживали Винисиус Жуниор и Рафинья.

И атакующая группа бразильцев со свистком Клемана Тюрпена устроила в Дохе настоящий карнавал. Корейцы сразу отошли назад и выстроились на своей половине в две оборонительные линии. Впереди дежурили только Сон Хын Мин и Чхо Кю Сун, дожидавшиеся выносов из глубины на флангах.

Но интрига в противостоянии умерла быстро, поскольку жёлто-зелёные уже к 14-й минуте отличились дважды. Открыл счёт Винисиус, однако непосредственным создателем гола следует признать Рафинью. Это он издевательски обыграл на фланге двоих оппонентов, получил обратную передачу и выполнил прострел на партнёра. У того было достаточно времени, чтобы обработать мяч и точно пробить.

Тут же Ким Мун Хван, не увидев выскочившего из-за спины Ришарлисона, ударил его по ноге, и рефери указал на «точку». Пенальти издевательским ударом по центру реализовал Неймар. Так он забил 76-й мяч за сборную и до одного сократил отставание от лучшего бомбардира в её истории Пеле. Также форвард стал третьим бразильцем, отличившимся на трёх ЧМ, после Пеле и Роналдо.

«Азиатские тигры» вынуждены были перестраиваться и идти вперёд, чем пентакампеоны с удовольствием пользовались. Они раз за разом убегали в стремительные контрвыпады, изящно обыгрывая соперников и легко проникая сквозь опорную зону. А Неймар в одном из эпизодов умудрился пробросить мяч между ног даже Тюрпену.

Но настоящую красоту они соорудили, забив третий. В этой комбинации прекрасно было всё. Ришарлисон почеканил мяч головой и обыграл защитника, после чего отдал пас Маркиньосу и побежал открываться в штрафную. Тьяго Силва моментально вернул ему мяч, и нападающий не оставил шансов голкиперу. Бразильцы отпраздновали очередное взятие ворот фирменным танцем, в котором принял участие даже Тите.

А вскоре пришла очередь поздравлять Лукаса Пакета. Очередная быстрая атака завершилась подачей Винисиуса с левого края штрафной и точным ударом никем не закрытого полузащитника. В добавленное время латиноамериканцы вполне могли снова огорчить Ким Сон Кю, но упустили пару опасных моментов. Кореец в ближнем бою выручил партнёров после ударов Пакета и Ришарлисона.

Казалось, во второй половине встречи концерт от жёлто-зелёных продолжится, но они перешли на режим экономии сил и заметно сбавили скорость. Подопечные Паулу Бенту воспользовались этим и едва не сократили отставание. Сон Хын Мин убежал на рандеву с Алисоном Бекером, получив отличную передачу из глубины, но не сумел его переиграть. Звезда «Ливерпуля» своевременно сократил дистанцию и парировал выстрел плечом.

А у бразильцев никак не везло Рафинье. До перерыва он, хотя и помог отличиться Винисиусу, сам забить не сумел. После нападающий продолжил губить шансы. Дважды он бил практически из убойных позиций с близкой дистанции, но корейцев спасал Ким Сон Кю, в итоге совершивший пять сейвов.

Ближе к середине тайма «азиатские тигры» вовсе завладели инициативой и начали проводить одну атаку за другой. Этому способствовало и серьёзное обновление состава соперником. На поле появились пять свежих футболистов, в том числе 39-летний Дани Алвес. А по-настоящему знаковую рокировку Тите провёл незадолго до финального свистка, когда бросил в бой третьего вратаря Вевертона вместо Алисона. Таким образом, команда побила рекорд по количеству использованных на ЧМ футболистов — 26, а Тите предоставил время всем включённым в заявку на турнир.

Правда, к этому моменту его подопечные пропустили. Корейцы продолжали давить и в конце концов добились своего. Причём гол получился красивым. После розыгрыша стандарта Пэк Сын Хо из-за пределов штрафной мощно пробил в дальний угол. Небольшой рикошет от Ришарлисона лишь украсил эпизод.

Однако это не сильно испортило настроение бразильцам. Они одержали лёгкую победу в тренировочном режиме и без лишних усилий пробились в четвертьфинал, где их ожидает оппонент совсем другого уровня — Хорватия. Корейцев же остаётся лишь поблагодарить за выступление и признать, что выход из группы стал для них потолком.