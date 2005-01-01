Бразилия разгромила Южную Корею и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Бразилии одержала победу над командой Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Голами в составе Бразилии отметились Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я). У Южной Кореи мяч забил Пэк Сын Хо (76-я).

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее Тите стал первым тренером в истории, задействовавшим всех игроков из заявки команды на ЧМ.