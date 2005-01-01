Пеле прокомментировал победу Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022

Бразильский футболист Пеле высказался о победе сборной Бразилии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Южной Кореи.

«Смесь облегчения и счастья. Они сделали мой день полным счастья», — приводит слова Пеле Globo Esporte.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Футболисты сборной Бразилии поддержали Пеле после матча с Южной Кореей.

Ранее Неймар был признан лучшим игроком матча Бразилия — Южная Корея.