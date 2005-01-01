Неймар признан лучшим игроком матча Бразилия — Южная Корея

Нападающий сборной Бразилии Неймар признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Южной Кореи.

30-летний бразилец реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победе своей команды в матче 1/8 финала с Южной Кореей.