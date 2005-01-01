Нападающий Бразилии Винисиус: мы можем продолжать танцевать до финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победе своей команды в матче 1/8 финала с Южной Кореей на чемпионате мира в Катаре.

«С каждым новым матчем мы становимся более уверенными и настроенными. Мы можем продолжать танцевать до финала. И очень хотим крепко обнять Пеле, которому нужны силы. Эта победа посвящается ему», — приводит слова Винисиуса Globo Esporte.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Голами в составе Бразилии отметились Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я). У Южной Кореи мяч забил Пэк Сын Хо (76-я).

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее футболисты сборной Бразилии поддержали Пеле после матча 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей.