Победа в честь Пеле, увольнение Бирхоффа и агрессия Это'О: что окружает ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Бразилии посвятила Пеле победу в 1/8 финала ЧМ-2022. Главный тренер команды Южной Кореи Паулу Бенту подал в отставку, а Оливер Бирхофф ушёл с поста генменеджера сборной Германии. Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился воспоминаниями о России, а экс-нападающий «Анжи» Самюэль Это'O ударил блогера ногой в челюсть.

Победа в честь Пеле

Сборная Бразилии установила уникальное достижение на чемпионате мира в Катаре. Тренерский штаб команды во главе с Тите в четырёх матчах использовал всех футболистов, которые вошли в заявку на турнир. Последним, 26-м, стал голкипер Вевертон. Он появился на поле во встрече 1/8 финала с Южной Кореей (4:1), заменив на 80-й минуте Алисона Бекера.

Таким образом, наставник пентакампеонов установил новое достижение, ведь никогда прежде на мундиалях не разрешали вносить в список участников больше 23 игроков, а на нынешнем турнире подавляющее большинство сборных даже не задействовало вторых вратарей. При этом надо отметить, что многие перестановки в составе были вынужденными. Из-за травм до конца ЧМ-2022 выбыли Алекс Теллес и Габриэл Жезус. Два матча пропустил Неймар, который признался, что очень переживал из-за повреждения.

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«Проплакал всю ночь после этого, моя семья знает. Но всё обошлось, и это стоило огромных усилий. Когда я получил травму, произошла тысяча вещей: сомнения, страхи… но меня поддержали товарищи по команде и семья», — приводит слова форварда Globo Esporte.

К счастью, на результатах бразильцев проблемы пока не сказываются, и они уверенно идут продвигаются по турнирной сетке. Есть у команды на чемпионате мира и дополнительная мотивация хорошо выступить. Как рассказал Алисон, коллектив в случае завоевания титула посвятит победу Пеле, который в данный момент находится в госпитале. Сразу после встречи 1/8 финала футболисты вынесли на поле баннер в поддержку 82-летней легенды.

«Все знают, что со здоровьем Пеле не всё хорошо. Он так много значит для нас, бразильцев, он так много значит для футбола. Это лишь маленькое сообщение от нашей команды. Мы молимся, чтобы ему стало лучше. Мы вместе с ним, он не один. Он не останется наедине с собой в эту трудную минуту. Его семья не будет одна. Мы с ними до конца», — сказал Алисон в интервью AS.

Самого Пеле очень впечатлила игра соотечественников в первом матче плей-офф.

«Смесь облегчения и радости. Они сделали мой день полным счастья», — не скрывал своего восторга король футбола.

Впрочем, несмотря на высокие и благородные цели, пентакампеоны не прочь и пошутить. Так, Ришарлисон пообещал Роналдо сделать себе чубчик, который носил бразилец на ЧМ-2002, в случае победы команды на мундиале в Катаре.

Отставка Бенту

Поражение Южной Кореи привело к очередной отставке. Главный тренер азиатов Паулу Бенту на пресс-конференции заявил, что покидает команду. Правда, как объяснил специалист, он в любом случае сделал бы это после чемпионата мира.

«Теперь нам нужно подумать о будущем, и оно не будет связано со сборной. Я только что объявил об этом игрокам и президенту Федерации футбола Южной Кореи — это решение было окончательно принято ещё в сентябре, и я поблагодарил их за всё, что они сделали. Горжусь тем, что был их тренером более четырёх лет. Теперь я намерен отдохнуть, а дальше будет видно», — отметил португалец.

Причём в отличие от двух предыдущих отставок — в сборных Ирана и Саудовской Аравии — данное решение, скорее всего, разочарует болельщиков. Южная Корея сотворила сенсацию в Катаре, обыграв Португалию и опередив в группе H Уругвай.

Агрессия Это'О

Неожиданно повёл себе в Катаре бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это'О. В данный момент он возглавляет Камерунскую федерацию футбола, но после вылета своей команды с турнира остался посмотреть матчи плей-офф.

После встречи сборных Бразилии и Южной Кореи бывший футболист возле стадиона фотографировался с болельщиками. В этот момент некий мужчина подошёл и что-то сказал бывшей звезде, параллельно снимая всё на камеру. Фраза камерунцу явно не понравилась, Самюэль стал отталкивать молодого человека, а затем ударил ногой. Перед этим другой мужчина, видимо, из окружения посла ФИФА, отнял у провокатора камеру.

Как выяснилось позднее, пострадавший оказался алжирцем, и он поинтересовался у Это'О об арбитре Бакари Гассаме. Ранее в СМИ появлялась информация, что камерунец якобы предлагал рефери взятку, из-за чего сборную могли исключить из ЧМ-2022.

«Клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений: меня избили. Тема Гассамы беспокоит многих. Это'О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы разговаривать с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», — написал молодой человек в своих соцсетях.

Дополнительное время

Матч 1/8 финала между сборными Японии и Хорватии оказался первым на этом чемпионате мира, в котором были сыграны и дополнительное время, и серия пенальти. Героем встречи стал голкипер Доминик Ливакович, отразивший сразу три удара с 11-метровой отметки.

«Японцы отлично прессинговали в начале матча. Это была тяжёлая игра, они хорошо подготовлены, но и мы тоже. Мы выиграли, когда нам было труднее всего. Это лучший матч в моей жизни и лучший момент моей карьеры», — сказал вратарь загребского «Динамо».

Ливакович стал третьим голкипером в истории мундиаля, который сумел отразить столько ударов в серии. Ранее это удавалось только португальцу Рикардо в 2006-м и другому хорвату — Даниэлю Субашичу в 2018-м.

При этом столь длинные матчи для подопечных Златко Далича не в новинку. На ЧМ-2018 они также по пенальти прошли Данию и Россию в 1/8 и 1/4 финала соответственно, а в полуфинале одолели Англию в дополнительное время.

До этого в плей-офф чемпионата мира Хорватия играла в 1998 году, и тогда команда одержала последнюю победу в основное время — над Нидерландами в матче за третье место со счётом 2:1.

Ностальгия Влашича

Не обошлось после матча сборной Хорватии и без разговоров о России — всё-таки в сборной выступает бывший игрок ЦСКА, а ныне одноклубник Алексея Миранчука по «Торино» Никола Влашич. Как отметил футболист, он не исключает возможности вернуться в РПЛ.

«Очень расстроился, когда Россию отстранили. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву, я жил там три года — это было прекрасно. Надеюсь, что в будущем смогу туда приехать, потому что сейчас у меня нет визы.

Конечно, я допускаю, что в будущем ещё поиграю в России. Повторюсь, очень люблю Москву, у меня только хорошие воспоминания о ЦСКА. Готов вернуться только к ним? Кто знает, что будет в будущем, ха-ха. Но сейчас, конечно, я фанат армейцев», — приводит слова Влашича «Чемпионат».

Полузащитник и правда не забывает следить за успехами бывшей команды. Он заявил, что смотрел матчи ЦСКА со «Спартаком» и «Зенитом».

Конфуз на пресс-конференции

У сборной Португалии, оказывается, очень строгий и принципиальный пресс-атташе. Он запрещает своим футболистам и тренерам общаться с журналистами на английском языке. И это несколько раз поставило в неловкую ситуацию защитника Рубена Диаша, который пришёл на пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала со Швейцарией.

Игрок «Манчестер Сити» дважды пытался ответить на вопросы без привлечения переводчика, но его останавливали, требуя говорить исключительно на португальском. Когда это произошло в третий раз, футболист развёл руками и засмеялся. Интересно, что у футболистов и тренеров других сборных подобных ограничений нет.

Зато есть обязанность давать интервью, которую пока игнорирует Килиан Мбаппе. Француз дважды признавался лучшим игроком матча на групповом этапе — в противостояниях с Австралией (4:1) и Данией (2:1). Оба раза нападающий отказывался общаться после получения награды, так как не хотел рекламировать марку алкогольного напитка, спонсирующую вручение приза.

По информации Le Parisien, ФИФА не стала пока штрафовать Федерацию футбола Франции, ограничившись письменным предупреждением. Впрочем, Мбаппе уже пообещал при необходимости всё оплатить, так как это его личное решение.

Перестановки в сборной Германии

В сборной Германии по футболу после вылета с чемпионата мира всё-таки произошли кадровые изменения. Как ожидалось, немецкая федерация не стала увольнять главного тренера Ханса-Дитера Флика, однако расторгла контракт с генеральным менеджером Оливером Бирхоффом.

Специалист занимал свою должность с 2004 года. Вместе с ним команда добиралась как минимум до полуфинала на шести турнирах (в том числе завоевала титул чемпионов мира в 2014-м). По мнению бывшего спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса, руководство не смогло закрыть глаза на то, что Бирхофф не вмешался в ситуацию с акцией протеста перед первым матчем группового этапа.

«Некоторые игроки решили, что надо закрыть рты. Кто-то, насколько знаю, не был с этим согласен, но вынужденно подчинился, чтобы не идти против коллектива. Разве это должно быть в головах у футболистов перед важными встречами? И перед прессой потом крайними оказались игроки, а не функционеры. Это Нойеру и другим пришлось держать ответ, объясняться, попадать под критику.

Потом перед Испанией они сказали, что тема не имеет отношения к футболу, не надо её обсуждать. Но зачем изначально её было вбрасывать, если она не имеет отношения? Много вопросов. И они в первую очередь к функционерам, политические моменты — их дело, а не ребят, которые должны играть в футбол», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Интересно, что новым кандидатом на пост генерального менеджера сборной Германии называют Ральфа Рангника, который ранее занимал должность руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве».

Надежды Невилла

Тем временем бывший защитник сборной Англии Гари Невилл рассуждает, сумеет ли команда в четвертьфинале справиться с французами. Действующие чемпионы мира в 1/8 финала без особых проблем справились с поляками, позволив забить лишь один мяч с пенальти (3:1).

Великолепную игру вновь продемонстрировал Мбаппе, оформив дубль и сделав голевую передачу. Однако, по словам Невилла, у англичан есть способ нейтрализовать форварда.

«Считаю, что у нас лучший правый защитник в мире, который сможет совладать с Мбаппе. На мой взгляд, с точки зрения физической подготовки, скорости и опыта Кайл Уокер, как никто другой, может противостоять Килиану. Это не значит, что он будет сдерживать его все 90 минут, ведь Мбаппе — сенсационный и особенный игрок. Но у нас есть шанс, поскольку Уокер может сравниться с ним в некоторых аспектах», — приводит слова специалиста Sky Sports.