Бирхофф уволен с должности генменеджера сборной Германии после провала на ЧМ-2022
Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф отправлен в отставку со своего поста.
Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Бирхоффа из-за провальных результатов национальной команды, сообщает пресс-служба организации.
Уточняется, что Бирхофф работал в сборной Германии с 2004 года.
Сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».
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