Бирхофф уволен с должности генменеджера сборной Германии после провала на ЧМ-2022

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф отправлен в отставку со своего поста.

Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Бирхоффа из-за провальных результатов национальной команды, сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что Бирхофф работал в сборной Германии с 2004 года.

Сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».

Ранее Мусиала прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира в Катаре.