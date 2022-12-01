Мусиала прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира в Катаре

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала высказался о вылете своей команды с чемпионата мира в Катаре.

«Мне трудно подобрать нужные слова. Этот чемпионат мира должен был стать для нас чем-то большим, мы запланировали гораздо более высокие цели. Огромное разочарование», — написал Мусиала в социальных сетях.

Он также подчеркнул, что вылет с мундиаля является для него большим разочарованием.

Сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».

Ранее глава отдела глобального развития Международной федерации футбола (ФИФА) Арсен Венгер высказал мнение, что бундестим много внимания уделяла политическим вопросам, а не футболу.