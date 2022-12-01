Венгер считает, что политическая акция помешала Германии выйти в плей-офф ЧМ-2022

Глава отдела глобального развития Международной федерации футбола (ФИФА) Арсен Венгер высказал мнение, что некоторые сборные на чемпионате мира по футболу в Катаре слишком много внимания уделяли политическим вопросам, что помешало им выйти в плей-офф турнира.

«Опытные команды, которые достигали хорошего результата раньше, такие как сборные Франции, Англии, Бразилии, сыграли первые матчи хорошо. И команды, которые морально были готовы сосредоточиться на соревновании, а не на политической демонстрации», — сказал Венгер.

Сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии». В 1/8 финала плей-офф вышли японцы и испанцы.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о вылете Германии с чемпионата мира — 2022 в Катаре.