Кроос — о невыходе Германии из группы ЧМ: такого не должно происходить

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о вылете Германии с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«С такой командой мы определённо должны были выходить из группы. Но не говорите мне, что мы выбыли, потому что у нас уровень ниже, чем у Японии. Германия не должна дважды подряд вылетать с чемпионата мира на групповом этапе», — цитирует Крооса Madrid Zone.

Сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). Команда Ханс-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии». В 1/8 финала плей-офф вышли японцы и испанцы.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может продолжить работу в национальной команде.