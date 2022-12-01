Bild: DFB хочет, чтобы Флик остался в сборной Германии из-за отсутствия альтернатив
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может продолжить работу в национальной команде.
Федерация футбола Германии (DFB) хочет продолжить сотрудничество с наставником, несмотря на вылет сборной с чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Bild.
Отмечается, что одной из основных причин является отсутствие альтернатив, которые были бы лучше Флика.
Сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). Команда Ханс-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии». В 1/8 финала плей-офф вышли японцы и испанцы.
Ранее сообщалось, что защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал вылет Бундестим с чемпионата мира в Катаре.