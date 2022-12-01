Рюдигер объяснил, чего не хватило сборной Германии на ЧМ-2022

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал вылет Бундестим с чемпионата мира в Катаре.

«Мы вернулись к исходной точке, это суровая реальность! У нас было много таланта, всё это красиво и хорошо. Но есть и другие вещи, из которых должен состоять успех. Мы очень-очень уважаемая команда», — приводит слова Рюдигера журналист Керри Хоу в социальных сетях.

Напомним, что в матче третьего тура сборная Германии обыграла Коста-Рику. Игра группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Флика.

Германия с четырьмя очками заняла третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками расположилась на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.

Ранее полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о вылете Бундестим с чемпионата мира в Катаре.