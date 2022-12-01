Киммих — о вылете Германии: худший день в моей карьере

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о вылете бундестим с чемпионата мира в Катаре.

«Лично для меня это худший день в карьере. Я боюсь, что опущусь на дно! Всё это наводит на мысль, что эти неудачи связаны со мной! Мы облажались в 2018 году, а в прошлом провалились на Евро», — цитирует Киммиха Bild.

Напомним, что в матче третьего тура сборная Германии обыграла Коста-Рику. Игра группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Флика.

Германия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками расположилась на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.

Ранее бывший полузащитник сборной Германии и «Баварии» Бастиан Швайнштайгер раскритиковал сборную Германии после вылета с ЧМ-2022.