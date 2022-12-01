Швайнштайгер раскритиковал сборную Германии после вылета с ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной Германии и «Баварии» Бастиан Швайнштайгер подверг критике немецкую команду после вылета с чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Матч с Коста-Рикой? Это было очень-очень плохо. У нас есть только один игрок в обороне, который играет на высоком уровне. И это Антонио Рюдигер. Мы должны вернуться к хорошей защите», — цитирует Швайнштайгера ARD.

Напомним, что в матче третьего тура сборная Германии обыграла Коста-Рику. Игра группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Флика.

Германия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками расположилась на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после вылета команды с чемпионата мира — 2022.