Флик: я не виню Испанию, сборная Германии сама виновата в вылете с ЧМ

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после вылета команды с чемпионата мира — 2022.

«Я не виню Испанию. Мы сами виноваты в вылете, мы должны были взять себя в руки. У нас было достаточно возможностей, особенно в матче с Японией и, конечно же, с Испанией. Наше разочарование огромно», — цитирует Флика Bayern&Germany.

Напомним, что в матче третьего тура сборная Германии обыграла Коста-Рику. Игра группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Флика.

Германия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками расположилась на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.

Ранее сообщалось, что сборная Германии установила рекорд ЧМ по ожидаемым голам в матче с Коста-Рикой.