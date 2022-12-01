Навес Ловрена, гол Перишича и три сейва Ливаковича: Хорватия победила Японию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Хорватии обыграла национальную команду Японии в серии пенальти и пробилась в четвертьфинал мундиаля в Катаре. В конце первого тайма «синие самураи» открыли счёт после розыгрыша углового, однако сразу после перерыва действующие вице-чемпионы восстановили равновесие. Иван Перишич головой замкнул подачу защитника «Зенита» Деяна Ловрена. В дополнительное время Златко Далич совершил четыре замены, в том числе убрав Луку Модрича, но вырвать победу не сумел. В «лотерее» же главным героем стал вратарь «шашечных» Доминик Ливакович, отразивший три удара из четырёх.

Сборная Японии стала главной сенсацией чемпионата мира по футболу в Катаре. Когда «синие самураи» оказались в одном квартете с Германией и Испанией, мало кто ждал, что они пробьются в плей-офф. Однако подопечные Хадзимэ Мориясу сотворили настоящее чудо и заняли первое место, обыграв обоих фаворитов. После такого вполне можно было поверить в то, что им по силам отправить домой и постаревших вице-чемпионов планеты хорватов. И неслучайно наставник называл новой целью для своих подопечных первый в истории четвертьфинал.

Тем более «шашечные» не продемонстрировали на групповом этапе яркого футбола. Да, удалось разгромить Канаду (4:1), но во встречах с Марокко и Бельгией они довольствовались нулевыми ничьими, а «красным дьяволам» вполне могли уступить и завершить выступление. Один Ромелу Лукаку упустил несколько 100%-ных моментов.

Японцы на важнейшую игру вновь сделали ставку на схему 3—4—3, которая помогла им обыграть Испанию. При этом из-за дисквалификации не смог выйти на поле основной защитник Ко Итакура. В его отсутствие тройку в центре обороны сформировали Сого Танигути, Майя Йосида и Такэхиро Томиясу. Также в заявку не попал нападающий Такефуса Кубо. Вместо него на правом фланге атаки сыграл Рицу Доан.

Хорваты также не обошлись без потерь. Из-за травмы выбыл из строя основной левый защитник Борна Соса, чьё место занял Борна Баришич. А на острие впервые на турнире вышел форвард загребского «Динамо» Бруно Петкович, которого Златко Далич предпочёл экс-футболисту «Рубина» Марко Ливайе. Остался в запасе и выступавший за ЦСКА Никола Влашич.

«Синие самураи» не обманули ожиданий. Они предсказуемо отдали инициативу сопернику и сделали ставку на контратаки. Но при потере команда вступала в прессинг средним блоком и не позволяла хорватам легко проникать в чужую штрафную. Зачастую те владели мячом на подступах и оказывались не в состоянии продвинуть его, несмотря на наличие таких мастеров, как Лука Модрич, Марсело Брозович и Матео Ковачич. Создавать моменты удавалось, лишь проникая между линиями. Например, Петкович после отличного заброса Йошко Гвардиола оказался с мячом на оперативном просторе, но затянул, и защитник успел его накрыть. А в дебюте Ковачич воспользовался падением оппонента на левом фланге и, ворвавшись в штрафную, мощно пробил в дальний. Сюити Гонда справился с выстрелом, а добить мяч в сетку не позволили партнёры.

Контрвыпады японцев смотрелись куда острее. Особенно хорош был Дзюня Ито. На правом фланге вингер «Реймса» регулярно убегал от Баришича и выполнял прострелы к воротам. В этой же зоне постоянно оказывался Доан. А при владении слева подключался к атакам и опытный Юто Нагатомо. Подопечные Мориясу стремились растянуть оборону «шашечных» передачами с фланга на фланг, и у них это получалось. Так, незадолго до перерыва Даити Камада в штрафной убрал защитника, но из убойной позиции не попал в створ.

А успех на 44-й минуте коллективу принёс корнер. Футболисты не стали сразу выполнять подачу, а разыграли его, чтобы создать хаос в штрафной соперника. В результате диагональ справа сделал уже Доан. Далее мяч отскочил на линию вратарской прямо к одинокому Дайдзэну Маэде, и тот свой шанс не упустил. Судьи проверили эпизод на офсайд, но не обнаружили нарушений и засчитали гол.

Во втором тайме хорваты вынуждены были идти вперёд большими силами и раскрываться. Оппоненты же продолжали действовать в прежнем ключе — не оставляли зон на своей половине и моментально убегали в контратаки. Казалось, ход игры полностью их устраивает и сопернику сравнять счёт будет непросто.

Однако опытным вице-чемпионам мира хватило подхода, чтобы восстановить статус-кво. Отрадно, что одним из главных героев решающего эпизода оказался защитник «Зенита» Деян Ловрен. Ветеран выполнил подачу из глубины в штрафную, а Перишич опередил Ито и головой отправил мяч в дальний угол. Ловрен совершил дебютное результативное действие на ЧМ в карьере. Зато его партнёр отметился шестым голом на мундиалях и третьим подряд в плей-офф — на ЧМ-2018 в России он забил в полуфинале и финале.

После этого игра несколько успокоилась. Пусть у команд было достаточно времени, чтобы забить ещё, но чувствовалось: рисковать никто не собирается. Хотя моменты у обоих ворот возникали. Так, Ливакович справился с опасным выстрелом Ватару Эндо под перекладину, а Гонда в красивом прыжке парировал удар Модрича из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.

Не сильно помогли переломить ход матча и замены. Мориясу, как и во встрече с Германией, бросил в бой Каору Митому вместо Нагатомо и Такуму Асано вместо Маэды. Однако если немцев их появление помогло дожать, то в плей-офф задумка не сработала. Йосип Юранович не дал Митоме ничего показать на левом фланге, а Гвардиол не позволил разбежаться быстрому Асано. В свою очередь, Далич также освежил атакующую линию, выпустив Анте Будимира и ещё одного исполнителя, ранее выступавшего в РПЛ, — экс-хавбека «Спартака» Марио Пашалича.

Однако реальных шансов закончить противостояние в основное время не было, и оппонентам пришлось играть получасовой овертайм. Там они начали действовать ещё более осторожно и словно готовились к «лотерее». Чуть больше мячом владели балканцы, но складывалось ощущение, что они делали это скорее чтобы не позволять идти вперёд японцам. Те иногда всё же вырывались на оперативный простор и упустили, пожалуй, наиболее опасный момент. Митома всё-таки убежал от защитников и мощно пробил в створ метров с 20, но Ливакович справился. А уже в самой концовке свежий Ловро Майер с линии штрафной не попал в ближний угол.

Помимо Майера, в игру вступил также Влашич. Причём он заменил пенальтиста Модрича, который в том числе реализовал обе свои попытки в сериях на ЧМ-2018. Вероятно, Далич понимал, что капитану отыграть ещё полчаса будет сложно, и решил его поберечь, дабы избежать провалов в опорной зоне.

Но даже без него «шашечные» имели преимущество в «лотерее». Во-первых, на их стороне был опыт решающих встреч крупных турниров. Во-вторых, на предыдущем первенстве планеты они выиграли обе, в том числе в матче с Россией. Японцы, словно понимая это, подходили к «точке» несколько обречёнными и били не лучшим образом. А Ливакович, напротив, поймал кураж.

Сначала Доминик легко парировал удар Такуми Минамимо в левый от себя угол, а затем справился с выстрелом Митомы в противоположный. В такой ситуации спастись команде было почти нереально. Однако дал ей шанс Ливайя, по-пижонски пробивший в штангу. Следом к «точке» подошёл капитан Йосида, который обязан был забивать и возрождать интригу. Но в этот вечер обмануть Ливаковича не сумел даже он. Вратарь в третий раз угадал направление полёта мяча. Завершил же противостояние бывший полузащитник «Спартака» Пашалич.

Таким образом, действующие вице-чемпионы планеты одержали тяжелейшую волевую победу и в очередной раз проявили себя кубковыми бойцами. Неслучайно семь их последних матчей из восьми в плей-офф крупных турниров переходили в дополнительное время. Японцев же остаётся только пожалеть, ведь они на втором мундиале подряд потерпели обидное поражение в 1/8 финала. Четыре года назад «синие самураи» в начале второго тайма дважды поразили ворота Бельгии, но затем умудрились пропустить трижды, в том числе решающий мяч на 94-й минуте.