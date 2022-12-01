Хорватия в серии пенальти победила Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Хорватии одержала победу над командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти со счётом 3:1.

В основное и дополнительное время игры команды сыграли вничью — 1:1.

В составе японской команды забитым мячом отметился нападающий Дайзен Маэда на 44-й минуте. У хорватской сборной на 55-й минуте мяч забил полузащитник Иван Перишич.

Таким образом, Хорватия вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отбил три пенальти в матче с командой Японии на ЧМ-2022.