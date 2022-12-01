Стали известны стартовые составы Японии и Хорватии на матч 1/8 финала ЧМ

Объявлены стартовые составы сборных Японии и Хорватии на матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

В составе Японии с первых минут на поле выйдут: Гонда, Танигути, Нагатомо, Эндо, Доан, Морита, Ито, Камада, Томиясу, Ёсида (капитан), Маэда.

За Хорватию сыграют: Ливакович, Баришич, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич (капитан), Брозович, Петкович, Гвардиол, Юранович.

Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и начнётся в 18:00 мск.

Ранее хорватский журналист Томислав Габелич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с Японией.