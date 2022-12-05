Хорватский журналист: матч с Японией будет для нас самым сложным на турнире

Хорватский журналист Томислав Габелич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре с Японией.

«Все верят в победу сборной Хорватии, но матч с Японией будет для нас самым сложным на турнире. Вся надежда будет на опыт наших защитников. Надеюсь, что Деян Ловрен, как и в предыдущих матчах, покажет, что оборона Хорватии с ним в составе — это непроходимая стена», — цитирует Габелича Sport24.

Он также отметил, что пока рано говорить о возможности Хорватии дойти до финала, потому что команда 2018 года постарела и сильно изменилась из-за смены поколений. По его словам, матч с Японией покажет, готова ли хорватская сборная повторить успехи прошлого мундиаля.

Япония в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022 встретится с Хорватией 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Игра начнётся в 18:00 мск. Сборная из Страны восходящего солнца на групповой стадии переиграла Испанию (2:1) и Германию (2:1), а также уступила Коста-Рике (0:1).

Ранее защитник сборной Японии Юто Нагатомо высказался о матче с Хорватией в 1/8 финала чемпионата мира.