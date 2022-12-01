Нагатомо — о матче с Хорватией: чтобы победить, нам нужно мужество

Защитник сборной Японии Юто Нагатомо высказался о матче с Хорватией в 1/8 финала чемпионата мира.

«Главное условие для победы — проявить мужество. Конечно, тактика и умение обращаться с мячом важны, но как бы мы их ни улучшили, если нам страшно на поле, эти вещи бесполезны», — цитирует Нагатомо BBC.

Япония в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022 встретится с Хорватией 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Игра начнётся в 18:00 мск. Сборная из Страны восходящего солнца на групповой стадии переиграла Испанию (2:1) и Германию (2:1), а также уступила Коста-Рике (0:1).

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о матче своей команды с Японией в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.