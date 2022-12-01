Далич: Хорватия не должна недооценивать сборную Японии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о матче своей команды с Японией в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Хорватия не должна никого недооценивать. Японцы сражаются как самураи, и мы должны ответить в таком же ключе, если хотим победить», — приводит слова Далича пресс-служба сборной Хорватии.

Япония в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022 встретится с Хорватией 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Игра начнётся в 18:00 мск. Сборная из Страны восходящего солнца на групповой стадии переиграла Испанию (2:1) и Германию (2:1), а также уступила Коста-Рике (0:1).

Ранее бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил игру сборной Японии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2022 года.