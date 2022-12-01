Непомнящий: сборная Японии умеет выжимать максимум из минимума

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил игру сборной Японии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Японцы — молодцы, сыграли в чисто японском стиле. Они могут выжимать максимум из минимума. Чуть их отпустили немцы, они воспользовались моментом. Испанцы чуть-чуть расслабились, получили», — цитирует Непомнящего kp.ru.

При этом бывший главный тренер сборной Камеруна подчеркнул, что Япония вряд ли сможет дойти до полуфинала.

«Но они будут сражаться до последней минуты и ловить свои шансы — точно. Это как бы стиль японцев, они не имеют права сдаваться в любой ситуации», — заключил Непомнящий.

Япония в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022 встретится с Хорватией 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Игра начнётся в 18:00 мск. Сборная из Страны восходящего солнца на групповой стадии переиграла Испанию (2:1) и Германию (2:1), а также уступила Коста-Рике (0:1).

Ранее тренер сборной Японии высказался о спорном победном голе в ворота Испании.