Тренер сборной Японии высказался о спорном победном голе в ворота Испании

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал спорный гол своей команды в ворота Испании.

«Вышел ли мяч за линию? В наше время существуют развитые технологии для большого футбола. Если бы мяч действительно был за пределами поля полностью, был бы назначен удар от ворот. Но судья принял решение засчитать этот гол, и мы его уважаем», — приводит слова Мориясу Daily Express.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 2:1. В составе японской команды мячи забили полузащитник Рицу Доан и хавбек Ао Танака. У испанцев отличился нападающий Альваро Мората.

Япония набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места группы E. Испания (четыре) занимает второе место в таблице.

Ранее экс-футболист ЦСКА Хонда предложил Маску посетить матч сборной Японии на ЧМ-2022.