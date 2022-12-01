Экс-футболист ЦСКА Хонда предложил Маску посетить матч сборной Японии на ЧМ-2022

Бывший полузащитник ЦСКА Кэйсуке Хонда предложил бизнесмену Илону Маску посетить матч сборной Японии на чемпионате мира в Катаре.

«Вы, должно быть, очень заняты, но, пожалуйста, приходите посмотреть матчи сборных США и Японии. Всего один день», — написал Хонда в социальных сетях.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 2:1. В составе японской команды мячи забили полузащитник Рицу Доан и хавбек Ао Танака. У испанцев отличился нападающий Альваро Мората.

Япония набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места группы E. Испания (четыре) занимает второе место в таблице.

Ранее премьер Японии назвал исторической победу сборной страны по футболу в матче с Испанией.