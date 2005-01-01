Премьер Японии назвал исторической победу сборной страны по футболу в матче с Испанией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что считает победу сборной страны над Испанией в рамках ЧМ-2022 по футболу исторической.

«В матче была достигнута историческая победа», — приводит агентство Kyodo слова Кисиды.

Он отметил, что победа футболистов внушила мужество и бодрость японскому народу.

Ранее стало известно, что сборная Японии обыграла команду Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 2:1.